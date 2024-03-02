Последствия ЧП в Петербурге. Фотографии

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе было частично повреждено остекление балконов двух домов. «Фонтанка» и телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости» сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник. За медицинской помощью обратились шесть человек, одну женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс».