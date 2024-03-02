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Политика ,  
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Последствия ЧП в Петербурге. Фотографии

Появились фотографии с места ЧП в Санкт-Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе было частично повреждено остекление балконов двух домов. «Фонтанка» и телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости» сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник. За медицинской помощью обратились шесть человек, одну женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс».
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

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