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Политика ,  
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Беглов пообещал компенсации пострадавшим в результате ЧП в Петербурге

Пострадавшие в результате ЧП в Петербурге получат компенсации, заявил губернатор Александр Беглов. В управлении Росгвардии по СЗФО подтвердили падение беспилотника на жилой дом на Пискаревском проспекте, эвакуированы 100 человек
Фото: Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург
Фото: Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург

Беглов пообещал компенсации пострадавшим в результате ЧП в Петербурге
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Пострадавшие в результате ЧП в Санкт-Петербурге получат компенсации, повреждения устранят за счет города, сообщил губернатор Александр Беглов.

«В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний.», — написал он в телеграм-канале.

По словам Беглова, всех пострадавших разместили в пункте временного пребывания, для них организовали горячее питание, поддержку психологов, соцработников и врачей. После завершения работы следователей жильцы смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы, а сотрудники коммунальных служб «приступят к оценке и устранению последствий инцидента».

Утром 2 марта Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга было частично повреждено остекление балконов двух домов, жертв нет. СМИ писали о взрыве на Пискаревском проспекте и называли предварительной причиной беспилотник. Позднее в управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу подтвердили падение беспилотника на жилой дом и сообщили об эвакуации около 100 человек.

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В городском комитете по здравоохранению говорили об обращении за медицинской помощью шести человек после ЧП, 92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс».

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

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Теги
Юлия Овчинникова
Санкт-Петербург Россия Александр Беглов беспилотники
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