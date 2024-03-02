 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жильцам поврежденных из-за ЧП в Петербурге квартир предложили гостиницы

Жильцов поврежденных из-за ЧП в Петербурге квартир отправят в гостиницы и ПВР
Фото: Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург
Фото: Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург

Жильцов квартир, пострадавших в результате ЧП утром 2 марта в Санкт-Петербурге, разместят в городских гостиницах и пунктах временного размещения на базе детского сада и школы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Красногвардейского района Виталий Ярославлев, передает «Фонтанка».

Ярославлев выступил перед жильцами, которых собрали в зале детского сада № 23. Он сообщил, что в квартирах сейчас работают следователи и сотрудники ФСБ. После того как силовики завершат работы, жильцов пустят в квартиры, чтобы те могли забрать документы и необходимые вещи, добавил замглавы районной администрации.

После этого, по словам Ярославлева, жители смогут отправиться к родственникам или в пункты временного размещения. Последние организованы на базе детского сада № 23, где прошла встреча, а также школы № 478. Кроме того, подготовлены места в гостиницах «Охтинская», «Карелия» и «Смольнинская», куда жильцов доставят на специальных автобусах.

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге
Политика
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Больше всего пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161, где повреждено свыше 50 квартир. В доме 159, к. 2, частично выбиты окна. По словам Ярославлева, аварийные службы постараются «заделать» их уже сегодня, чтобы жильцы могли вернуться в квартиры.

В остальных домах, за исключением 161-го, повреждения получили порядка 200 квартир, сказал Ярославлев, не уточнив число зданий. Он добавил, что вопросы о выплатах владельцам поврежденного жилья будут решаться после совещания оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Утром 2 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга было частично повреждено остекление балконов двух домов. «Фонтанка» и телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости» сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Жильцов пострадавших квартир эвакуировали. По данным городского комитета по здравоохранению, за помощью к медикам обратились шесть человек, одну 92-летнюю женщину госпитализировали.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
Санкт-Петербург ЧП
Материалы по теме
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге
Политика
Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП
Политика
Власти сообщили об отсутствии жертв в результате ЧП в Петербурге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Путин провел с Лукашенко «фундаментальный» разговор по телефону Политика, 14:31
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 14:20
Белгородское село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел Политика, 14:12
Росгвардия назвала вероятную причину ЧП в Петербурге Политика, 14:08
В Белгородской области обстреляли село Богун-Городок Политика, 14:01
Глава ФИФА показал красную карточку идее ввести синие карточки Спорт, 13:54
Жильцам поврежденных из-за ЧП в Петербурге квартир предложили гостиницы Общество, 13:46
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Власти Одессы сообщили о последствиях взрыва в городе Политика, 13:38
Беглов пообещал компенсации пострадавшим в результате ЧП в Петербурге Политика, 13:32
Финальная стадия: какие квартиры будут готовы в первом квартале 2024 года РБК и ПИК, 13:30
Власти разрешили проводить в магазинах выборочные проверки алкоголя Бизнес, 13:14
Как любовь к люксу в Китае позволяет инвесторам хеджировать риски Pro, 12:59
Два белгородских села остались без света после сброса взрывчатки с дрона Политика, 12:54
Что учесть при выборе жилья в небоскребе Москвы: 9 неочевидных аспектов Pro, 12:47