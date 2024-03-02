Жильцам поврежденных из-за ЧП в Петербурге квартир предложили гостиницы

Фото: Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург

Жильцов квартир, пострадавших в результате ЧП утром 2 марта в Санкт-Петербурге, разместят в городских гостиницах и пунктах временного размещения на базе детского сада и школы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Красногвардейского района Виталий Ярославлев, передает «Фонтанка».

Ярославлев выступил перед жильцами, которых собрали в зале детского сада № 23. Он сообщил, что в квартирах сейчас работают следователи и сотрудники ФСБ. После того как силовики завершат работы, жильцов пустят в квартиры, чтобы те могли забрать документы и необходимые вещи, добавил замглавы районной администрации.

После этого, по словам Ярославлева, жители смогут отправиться к родственникам или в пункты временного размещения. Последние организованы на базе детского сада № 23, где прошла встреча, а также школы № 478. Кроме того, подготовлены места в гостиницах «Охтинская», «Карелия» и «Смольнинская», куда жильцов доставят на специальных автобусах.

Больше всего пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161, где повреждено свыше 50 квартир. В доме 159, к. 2, частично выбиты окна. По словам Ярославлева, аварийные службы постараются «заделать» их уже сегодня, чтобы жильцы могли вернуться в квартиры.

В остальных домах, за исключением 161-го, повреждения получили порядка 200 квартир, сказал Ярославлев, не уточнив число зданий. Он добавил, что вопросы о выплатах владельцам поврежденного жилья будут решаться после совещания оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Утром 2 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга было частично повреждено остекление балконов двух домов. «Фонтанка» и телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости» сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник.

Жильцов пострадавших квартир эвакуировали. По данным городского комитета по здравоохранению, за помощью к медикам обратились шесть человек, одну 92-летнюю женщину госпитализировали.