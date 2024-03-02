В аэропорту Пулково ограничили полеты после сообщений о взрывах в Петербурге

В Пулково ограничили полеты после сообщений о новых взрывах в Петербурге

Жители Петербурга сообщили о взрывах на юго-западе города, в аэропорту ввели ограничения «ради безопасности полетов», но сняли их спустя полчаса. Несколько самолетов развернулись

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В районе порта Бронка в юго-западной части Санкт-Петербурга прозвучали несколько взрывов, пишут «Фонтанка», телеграм-каналы Shot и «Mash на Мойке».

В Пулково ввели ограничения. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19:32 МСК 02 марта (суббота) на работу аэропорта Пулково введены ограничения», — сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко. Спустя полчаса ограничения сняли.

Несколько самолетов, следовавших в аэропорт «Пулково», развернулись. Например, курс сменил борт Smartavia, следовавший из Самары, а также «Аэрофлота», летевший из Москвы.

РБК направил запрос в Пулково. РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора, в администрацию Петродворцового района, в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Этим утром взрыв произошел в другой части города — на Пискаревском проспекте на северо-востоке Петербурга. Предположительно, в жилой дом врезался беспилотник. Сто человек эвакуировали, желающих разместили в гостиницах и пунктах временного содержания. За медицинской помощью обратились шесть человек, 92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс».

Власти пообещали, что аварийные службы «заделают окна» сегодня же в доме на Пискаревском проспекте, 161, где повреждения получили более 50 квартир.