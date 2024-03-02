Berliner Zeitung сообщила о «крупной катастрофе в бундесвере»
Опубликованная главредом RT Маргаритой Симоньян аудиозапись не фейк и не искусственный интеллект, это почти 40-минутное обсуждение генералов немецких ВВС высокой военной и политической эскалации, пишет издание Berliner Zeitung.
1 марта Симоньян обнародовала беседу офицеров Германии, которые обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца, удар ими по Крымскому мосту и командировку своих сотрудников на производство ракет MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) во избежание обвинений в адрес Берлина в прямом участии в конфликте. По ее словам, аудиозапись датирована 19 февраля.
Газета называет утечку «крупной катастрофой в бундесвере». «Самые рискованные внутренние дела генералы обсуждают так, словно никогда не знали о прослушке», — пишет Berliner Zeitung. По данным издания, еще одной деликатной деталью разговора стала демонстрация степени сотрудничества Запада с Украиной.
«Теперь мир наконец знает, что британские специалисты по вооружению дислоцируются в тылу и что там много гражданских лиц с американским акцентом. Целеуказание, распознавание, постановка и наведение на цель невозможны без управления западными военными или только после долгих месяцев обучения украинских специалистов», — пишет газета.
Также, отмечает газета, генералы не являются «разжигателями войны» — они лишь реализуют политические планы. «Опубликованная запись предлагает будущим историкам образцовый урок: как мир скатился к большой войне», — заключила Berliner Zeitung.
Ранее Der Spiegel со ссылкой на результаты первоначального анализа Минобороны Германии подтвердила подлинность этой аудиозаписи. О начале соответствующей проверки писало издание T-online.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Германии объяснений перехваченного разговора и пообещала рассмотреть как признание вины «попытки уйти от ответов на вопросы».
В мае 2023 года Украина обращалась к Германии с просьбой поставить Taurus, однако Шольц неоднократно отказывал из-за опасений, что Киев начнет применять их для ударов по Москве. Россия критикует поставки западного оружия Украине, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.
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