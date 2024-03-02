Никарагуа подала на Германию в суд ООН за содействие геноциду в Газе
Никарагуа подала заявление в Международный суд ООН о возбуждении дела в связи с нарушениями Германией обязательств, вытекающих из Конвенции о предупреждении преступления геноцида, в отношении сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Никарагуа утверждает, что, оказывая политическую, финансовую и военную поддержку Израилю и прекращая финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Германия содействует совершению геноцида и в любом случае не выполнила своего обязательства сделать все возможное для предотвращения совершения геноцида», — говорится в сообщении.
Также страна-заявитель попросила суд ввести «временные меры» против Германии. Однако какие именно меры следует ввести, не уточняется.
Германия оказывала Израилю военную помощь еще до начала его войны с палестинским движением ХАМАС. Однако после начала боевых действий одобрение заявок на экспорт военной техники в Израиль вышло на первый план, писали Reuters и dpa. По их данным, большинство разрешений на поставку техники (почти 85%) выдали за период с 7 октября 2023 года.
Что касается приостановки финансирования БАПОР, то Берлин принял такое решение в январе 2024 года. Причиной стало обвинение министром обороны Израиля Йоавом Галантом в том, что в нападении ХАМАС участвовали не менее 12 сотрудников БАПОР. Он заявил, что «терроризм под прикрытием гуманитарной деятельности» — позор для ООН и принципов, которые она представляет. В ООН пообещали провести расследование и расторгнуть контракты с заподозренными в поддержке терроризма сотрудниками.
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