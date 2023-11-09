Германия увеличила военные поставки в Израиль почти в десять раз

Берлин счел военные поставки для ЦАХАЛ приоритетом, прежде всего Германия поставляет нелетальное снаряжение. Канцлер Шольц пояснял, что ФРГ несет особую ответственность за существование Израиля из-за холокоста

Фото: Amir Cohen / Reuters

Власти Германии выдали в этом году в десять раз больше разрешений на военный экспорт для Израиля. За весь 2022 год были одобрены поставки на €32 млн, с января по ноябрь 2023-го — около €303 млн, сообщают Reuters и dpa.

Большинство индивидуальных разрешений (185 из 218, почти 85%) выдали за период с 7 октября — после атаки боевиками палестинской группировки ХАМАС израильских населенных пунктов. Источник агентств пояснил, что Берлин ставит военную помощь Израилю на первый план.

«После террористической атаки ХАМАС на Израиль заявки на экспорт военной техники в Израиль рассматриваются и получают одобрение федерального правительства в качестве приоритетных», — сказал собеседник.

Летальное вооружение при этом составило только около 6% от общего объема поставок (€19 млн), львиная доля военного экспорта пришлась на другие категории — бронетехнику, защитные стекла или грузовики. Германия также является поставщиком комплектующих для систем ПВО и средств связи.

Несмотря на увеличение, на Израиль приходится незначительная доля оружейного немецкого экспорта, общий объем которого за девять месяцев 2023-го достиг €8,76 млрд.

Власти Германии после начала войны на Ближнем Востоке выразили полную поддержку Израилю, немецкий канцлер Олаф Шольц одним из первых западных лидеров прилетел в Тель-Авив. «Очень важно сказать это сегодня здесь, в эти трудные времена в Израиле: история Германии и ответственность, которую она несет за холокост, требуют от нас помощи в поддержании безопасности и существования Израиля», — говорил он.

Шольц подчеркивал, что Берлин волнует и гуманитарная ситуация в секторе Газа, и рассказал, что обсудил с израильским премьером улучшение условий для жителей анклава. Канцлер напомнил о прошедших в Германии демонстрациях в поддержку Израиля, но признавал, что «были и другие, позорные, фотографии из Германии в минувшие выходные» на фоне акций в поддержку ХАМАС.