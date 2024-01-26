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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ООН проверит возможную причастность своих работников к атаке ХАМАС

ООН: сотрудников проверят на возможную причастность к атаке ХАМАС на Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Генеральный комиссар БАПОР предупредил об ответственности для сотрудников, причастных к терактам. Министр обороны Израиля обвинил «не менее дюжины» работников в нападении на Израиль 7 октября вместе с ХАМАС
Фото: Abid Katib / Getty Images
Фото: Abid Katib / Getty Images

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проведет расследование в связи с предоставленной Израилем информацией о том, что сотрудники агентства были причастны к атаке ХАМАС 7 октября, говорится в сообщении организации.

Контракты с заподозренными в этом сотрудниками будут немедленно расторгнуты. «Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе посредством уголовного преследования», — подчеркнул генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Он напомнил, что более 2 млн человек в Газе после начала войны зависят от поставок гуманитарной помощи, которую туда доставляет БАПОР. «Любой, кто предает фундаментальные ценности Организации Объединенных Наций, также предает тех, кому мы служим в секторе Газа, во всем регионе и в других частях мира», — заключил он.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в своем X (Twitter) заявил, что «в ужасающем нападении, произошедшем 7 октября, участвовали не менее дюжины сотрудников БАПОР — это «гуманитарные работники» с кровью на руках». Он отметил, что «терроризм под прикрытием гуманитарной деятельности» — позор для ООН и принципов, которые она представляет.

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В ноябре 2023 года израильские власти заподозрили фоторепортеров, работавших с рядом международных СМИ, в причастности к нападению ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября. После этого американский телеканал CNN и международное агентство Associated Press разорвали сотрудничество с фотографом-фрилансером Хасаном Эслайей.

Как сообщила Financial Times, Эслайя, «судя по всему, пересек границу Израиля и прислал фотографии боевиков ХАМАС в кибуце Кфар-Аза». На одном из снимков, уточняет издание, лидер движения Яхья Синвар целует его в щеку.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Мир Ландау
ООН Израиль ХАМАС
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