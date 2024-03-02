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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что пока не советует харьковчанам возвращаться домой

Владимир Зеленский заявил, что пока не советует харьковчанам возвращаться домой
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины отметил, что сейчас Харьков недостаточно защищен, чтобы он мог советовать жителям возвращаться назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может пока посоветовать жителям Харькова возвращаться домой из эвакуации. Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в этом городе, его слова приводит «Страна.ua».

«Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», — сказал Зеленский.

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Фото:John Moore / Getty Images

По словам украинского лидера, когда Харьков будет достаточно защищен, «обязательно будут сигналы» от него и военных.

Россия частично контролирует Харьковскую область. До сентября 2022 года под контролем российских войск находилось около трети региона. Тогда Минобороны объявило об отходе войск из Балаклеи и Изюма. В ведомстве заявили, что речь идет о перегруппировке российских сил «для достижения целей». Впоследствии министерство отчитывалось о взятии ряда населенных пунктов в области.

В августе прошлого года власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района. Купянск находился под контролем российских войск с февраля 2022 года. В сентябре того же года город вернулся под контроль Украины. В октябре прошлого года глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского района, в том числе из Купянска.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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