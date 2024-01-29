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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о взятии харьковского села Табаевка

Минобороны России: войска взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Западная группировка российских войск заняла село Табаевка в 20 км от Купянска. В 2001 году перепись выявила там 34 жителя
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские войска на купянском направлении установили контроль над селом Табаевка в Харьковской области, заявило Минобороны России. Село взяли подразделения Западной группировки войск.

В Табаевке жили 34 человека, следует из данных последней переписи от 2001 года. Площадь села — 53 га. Кроме десятка домов там расположена молочная ферма, уточняет УНИАН.

Этот населенный пункт находится примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска и в 30 км к северо-западу от Сватово.

В конце января российские военные заняли другое село в Харьковской области — Крахмальное. ВСУ «отошли на более подготовленные рубежи», в утраченном селе было лишь около пяти домов, уточнил начальник службы по связям с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В середине месяца Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Веселое в ДНР.

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