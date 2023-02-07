Аналитики предупредили о риске хранения рекордного урожая зерна

На фоне рекордного урожая зерна и связанных с санкциями логистических сложностей в России скопились запасы зерна на 260 млрд руб. Хранение излишков может привести к снижению маржинальности растениеводства, предупреждают аналитики

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Долгосрочное хранение запасов зерна, скопившихся на фоне рекордного урожая, западных санкций и нарушения логистики, несет риски для российских аграриев. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey) по результатам опроса специалистов и руководителей АПК, проведенного в декабре 2022 года. Отчет есть в распоряжении РБК.

Чем грозят большие запасы зерна

В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна — по данным Росстата, валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в чистом весе составил 153,8 млн т. Экспорт зерна в течение почти всего 2022 года отставал от среднегодовых значений, указано в отчете: только к ноябрю экспортные объемы зерна сравнялись со значениями 2021 года.

Традиционно большая часть продукции, предназначенной для экспорта (до 70%), вывозится в первой половине сельхозгода (его рамки не совпадают с календарным годом, он начинается 30 июня и длится до 1 июля следующего года), отмечают аналитики. Но в первой половине текущего сезона 2022/23 года было вывезено только 50–56% объемов. Среди причин отставания темпов экспорта — сложности с фрахтом судов и опасения партнеров по поводу вторичных санкций, указывают эксперты «Яков и партнеры».

«В результате рекордного урожая и проблем с логистикой десятки миллионов тонн зерна лежат на хранении и, скорее всего, перейдут в следующий сезон», — говорится в отчете. По данным Росстата, которые приводят аналитики, на 1 января 2023 года в запасах у российских сельскохозяйственных организаций находилось 35,4 млн т зерновых и зернобобовых — на 43,6% больше, чем на ту же дату прошлого года. Еще почти 18 млн т зерна по итогам третьего квартала 2022 года находилось в заготовительных и перерабатывающих организациях.

По прогнозам аналитиков, конечные запасы зерна в сезоне 2022/23 года (сельскохозяйственный год, который начался в конце июня 2022-го и продлится по июль 2023-го) составят 26 млн т, из них около 17 млн т — пшеница.

«Таким образом, в текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд руб. Для того чтобы данная цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн т», — отметил эксперт «Яков и партнеры» и соавтор отчета Алексей Порошкин.

Повышенный уровень запасов всегда является в производственной практике всех отраслей источником потерь и рисков, добавляет Порошкин. Из-за больших запасов у сельхозпроизводителей возникают коммерческие риски хранения зерна, подтверждает старший аналитик «Яков и партнеры» Виктория Могилюк. Затраты на хранение зерна «съедают» ощутимую долю маржи, хранить его становится невыгодно, к тому же емкости хранения ограничены, поясняет эксперт. Дополнительное давление на сельхозпроизводителей оказывают высокие цены на расходные материалы и низкие внутренние цены на сырье. «Поэтому ожидаем, что маржа в текущем сезоне значительно снизится по сравнению с предыдущими годами», — резюмирует аналитик.

О том, что у них имеются излишки зерна, заявили от 37 до 80% респондентов (результаты зависели от округа, больше всего опрошенных заявили об излишках продукции в Приволжском федеральном округе), в избытке чаще всего были пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень, соя, сахарная свекла и горох. «Еще большее опасение вызывает тот факт, что почти 46% из них не знают, что с ними делать», — добавляют аналитики.

Ситуация уже негативно сказывается на маржинальности производителей пшеницы: по прогнозу аналитиков, по сравнению с прошлым годом она может снизиться в 1,6 раза и в три раза — по сравнению с сезоном 2020/21 года. Сохранение текущих трендов может привести к снижению производства зерновых, в частности пшеницы, на 13–19% уже в сезоне 2023/24 года, предупреждают эксперты «Яков и партнеры».

Экспортные потоки и прибыль хозяйств могли бы достичь больших объемов в случае снижения экспортных пошлин, но это может ограничить возможности регулятора по удержанию цен на продукты питания и корма для животных на внутреннем рынке, указывают авторы отчета.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили прогноз, согласно которому экспорт зерна за январь—июнь 2023 года составит 30 млн т, или около 5 млн тонн в месяц. В министерстве подчеркнули, что прогнозные объемы экспорта позволят «эффективно снять излишки зерна с российского рынка до поступления нового урожая». Что касается долговременного хранения зерна, в Минсельхозе напомнили что в последние годы в России реализовано множество проектов по строительству современных элеваторных комплексов, на которых зерно хранится в подработанном виде и практически не теряет в качестве. «Таким образом, риски частичной потери урожая несущественны — весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт», — отметил представитель министерства.

Маржинальность в растениеводстве несколько снизилась на фоне снижения отпускных цен на продукцию, но рентабельность в секторе с учетом господдержки остается на приемлемом уровне, и в 2023 году затраты аграриев на производство и реализацию зерна продолжат субсидировать, говорит представитель Минсельхоза. Для обеспечения баланса предложения на рынке и максимальной доходности растениеводства в текущем году также запланировано снижение посевных площадей под пшеницей — целевой ориентир по данной культуре составляет 80-85 млн т. «Это позволит сохранить стабильность внутреннего рынка в интересах всех участников и реализовать прошлогодний рекордный урожай», — добавили в министерстве.

Что думают участники рынка

Исходя из текущего прогноза Минсельхоза, во второй половине сельхозгода Россия будет экспортировать больше 4 млн т зерна в месяц. Экспорт — основной механизм снятия излишков зерна с рынка, говорила в начале февраля первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на встрече с членами ассоциации «Народный фермер», сообщал «Интерфакс». По ее словам, в первой половине текущего сельхозгода — с июля по декабрь 2022-го — Россия экспортировала практически рекордные 29 млн т зерна. По прогнозу министерства, во второй половине сельхозгода экспортеры могут вывезти еще 30–35 млн т. При рекордном урожае Россия могла бы вывезти и больше зерна, если бы экспорт не сдерживали санкционные ограничения на внешнем рынке, добавила Лут. Говоря об экспортных пошлинах, первый замминистра отметила, что «пошлины никуда не денутся», поскольку они — «саморегулируемый механизм». Ранее в Минсельхозе не исключали, что в случае необходимости могут увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022/23 года: с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 млн т. РБК направил запрос в Минсельхоз.

«Сельское хозяйство выглядит очень легко, когда ваш плуг — это карандаш и вы находитесь в тысяче миль от кукурузного поля», — прокомментировал отчет Эдуард Зернин, предправления Союза экспортеров зерна (эксперт процитировал экс-президента США Дуайта Эйзенхауэра). По его словам, в этом сезоне в России действительно ожидаются рекордные переходящие остатки зерна, вызванные исторически высоким урожаем. «Но о каком риске долгосрочного хранения зерна можно говорить в контексте переходящих остатков, когда срок хранения пшеницы составляет минимум пять лет? Мы израсходуем излишки в ближайшие год-два», — уверяет Зернин. Излишки, в частности, обеспечат «ритмичный экспорт на стыке сезонов и нивелируют планируемое снижение урожая в следующем сельхозгоду».

Оценку Минсельхоза по зерновому экспорту во второй половине года в 30–35 млн т Зернин считает объективной — по его словам, ситуация с ограничениями экспорта пока хоть и далека от нормальной, но изменилась в лучшую сторону с конца прошлого сезона, и теперь компании хорошо понимают «свои возможности по экспорту в условиях скрытых санкций и негласных ограничений, в том числе против конкретных участников зернового рынка».

Зернин не согласен с тем, что ситуация с рекордным урожаем и связанным с этим падением цен снизит инвестиционную привлекательность растениеводства. «Безусловно, маржинальность сельхозпроизводителей снизилась, но не до критичных значений. Устойчиво высокие цены на сельхозземли говорят о фундаментальной привлекательности отрасли», — добавляет эксперт.