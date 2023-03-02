Генерал РВСН сообщил о разработке Россией нового вида военных операций

Генерал РВСН Игорь Фазлетдинов указал, что США разрабатывают «многосферную операцию» для низложения ядерного потенциала России. Он отметил, что Москва также разрабатывает собственную операцию для ответа «американскому агрессору»

Фото: Наталья Чернохатова / ТАСС

В России разрабатывают новый вид военных операций, который не исключает применение ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, говорится в статье первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В.И. Лумпова для журнала «Военная мысль», издаваемого Минобороны.

По словам авторов статьи, США постепенно теряют лидирующие позиции в мире, в результате чего возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, так как именно ее считают «главным виновником утраты американского мирового господства». При этом «разгром» России, указывают авторы, США планируют в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», которая включает в себя:

Обоснование новых подходов применения возглавляемого США коалиционного военного потенциала НАТО против сильного противника [России];

Широкое задействование военных и гражданских возможностей блока, стран-партнеров, международных и неправительственных организаций в интересах альянса;

Согласования действий участников операции в различных географических, геофизических и виртуальных средах, включая космическое, информационное и кибернетическое пространство;

Обладания господствующей в той или иной сфере группировкой войск (сил) способностью обеспечения действий участников многосферной операции в «едином информационноуправляющем пространстве».

Конечной целью «Стратегической многосферной операции» США видят уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России, в том числе за счет развертывания вокруг российских границ сил ПРО или мгновенного глобального ядерного удара, который сможет сразу уничтожить не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил.

«Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению России путем проведения «Стратегической многосферной операции» отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: «Операция стратегических сил сдерживания» (ОССС)», — отмечают авторы статьи.

По их словам, для достижения стратегических целей по разгрому «американского агрессора» такой вид операций предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий. Среди целей новой российской операции авторы называют:

Отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь стратегических наступательных сил России;

Подавление американской глобальной системы ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет;

Нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

В статье подчеркивается, что предотвращение начала агрессии со стороны США представляется возможным при «убедительной демонстрации противнику», что Россия способна обеспечить выполнение критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов многосферной операции НАТО. Также отмечается, что РВСН будет отводиться решающая роль по мере их оснащения гиперзвуковыми и другими перспективными системами вооружения.

Дискуссия о возможном применении ядерного оружия возобновилась после начала конфликта на Украине. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что считают недопустимой даже постановку вопроса о возможности использования ядерного оружия. В утвержденной президентом России Владимиром Путиным ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В то же время Путин в конце сентября обещал использовать все средства для защиты России и указывал, что именно со стороны Запада поступают угрозы применения ядерного оружия. 21 февраля он объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот шаг президент объяснил в том числе тем, что страны НАТО хотят нанести России стратегическое поражение и «лезут» на российские ядерные объекты. Решение было принято, чтобы убедиться, что США соблюдают ядерный паритет, пояснил позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным». Представитель ведомства Нед Прайс отмечал, что на данный момент политика США остается в отношении СНВ-3 неизменной, так как неясно, будет ли решение Москвы иметь значение на практике. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США вернуться к выполнению СНВ-3 без промедлений.