Кремль назвал цель приостановки участия Москвы в договоре СНВ-3

Россия хочет убедиться, что США соблюдают ядерный паритет, объяснил Дмитрий Песков. По его словам, в нынешних условиях проводить взаимные инспекции ядерных объектов, предусмотренные договором СНВ-3, невозможно

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия приостановила участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, чтобы убедиться, что США соблюдают ядерный паритет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.

«Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — сказал Песков.

Он также напомнил, что Москва не выходит из соглашения, а приостанавливает его действие. «Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации», — сказал пресс-секретарь президента.

Путин объявил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) во время обращения к Федеральному собранию, с которым он выступил 21 февраля.

В августе 2022 года МИД объявил, что Москва приостанавливает инспекции, о которых договорились обе страны в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях, на своих объектах. Эту меру внешнеполитическое ведомство назвало вынужденной: США стремятся «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», говорилось в сообщении МИДа.

Путин, объявляя о решении приостановить действие СНВ-3, также отметил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках СНВ, а заявки на осмотры тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — сказал глава государства.

Также Путин указывал, что нынешнее соглашение никак не регулирует количество наступательного ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным». Представитель ведомства Нед Прайс отмечал, что на данный момент политика США остается в отношении СНВ-3 неизменной, так как неясно, будет ли решение Москвы иметь значение на практике.