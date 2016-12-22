Володин пообещал взять под личный контроль ситуацию со Слуцким

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ситуация с обвинениями депутата Леонида Слуцкого в домогательствах «бесследно не пройдет». Все заявления рассмотрит комиссия по депутатской этике

Комиссия по вопросам депутатской этики во главе с председателем Отари Аршбой рассмотрит все поступившие заявления о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого, сказал «Дождю» Вячеслав Володин.

Он отметил, что «возьмет ситуацию со Слуцким под личный контроль», но решаться все должно в правовой плоскости. Обсуждать обвинения в адрес депутата без подачи заявления в комиссию по этике не имеет смысла, считает Володин.

«Но если такие ситуации случаются, девушек в обиду давать нельзя», — сказал председатель Думы, добавив, что ситуация со Слуцким «бесследно не пройдет». «Сама тема поднята, и это многих поставит на место», — заключил он.

О домогательствах к журналисткам со стороны Слуцкого «Дождь» сообщил 22 февраля со ссылкой на трех журналисток парламентского пула, пожелавших остаться анонимными. Они рассказали, что депутат делал им непристойные предложения, приглашал к себе домой и добивался физического контакта.

Накануне, 1 марта, продюсер телеканала Дарья Жук написала письмо в комиссию по этике Госдумы с жалобой на домогательства со стороны Слуцкого. «Я надеюсь, что вы понесете справедливое наказание. Разве не стыдно — работать в парламенте и так низко себя вести?» — сказала журналистка.

По ее словам, когда она приглашала Слуцкого на программу, он стал говорить с ней на «ты», а на съемках депутат «силой пытался ее поцеловать, пытался трогать, вел себя грубо и назойливо». До нее публично о домогательствах со стороны депутата сообщила заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Сам Леонид Слуцкий называл обвинения «заказухой». «Если не к чему придраться с профессиональной точки зрения, будут вычесывать из пальца что-то подобное», — говорил он.