Экс-сенатор отсудил у Euroclear в России $2 млн

Экс-сенатор от Чукотки Ефим Малкин отсудил у Euroclear в России $2 млн

Малкин подал в Басманный суд на Euroclear в 2023 году из-за неполучения доходов от погашения еврооблигаций нидерландской «дочки» «Лукойла»

Бывший сенатор от Чукотки Ефим Малкин отсудил у бельгийского депозитария Euroclear в России $2 млн. На это обратили внимание «Ведомости». Басманный районный суд Москвы встал на сторону Малкина, Мосгорсуд оставил решение в силе.

«Взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. в пользу Малкина Ефима Наумовича убытки в размере 2 000 000 долларов США, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.06.2022 по 28.06.2023 в размере 120512,88 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда», — говорится в нем. Имя истца полностью совпадает с именем экс-сенатора от Чукотки Ефима Малкина. Знакомый с ходом процесса источник подтвердил газете, что иск был подан Малкиным.

Суд также обязал Euroclear Bank S.A./N.V. возобновить операции по счетам с «Росбанком» для исполнения обязательств перед Малкиным. Доводы депозитария о том, что возобновление операций невозможно из-за санкций ЕС, суд отклонил: постановления Брюсселя об ограничениях не подлежат исполнению в России. Банк попал под санкции Евросоюза в феврале 2023 года.

Малкин подал в Басманный суд на Euroclear летом 2023 года. Претензии связаны с неполучением $2 млн доходов от погашения еврооблигаций нидерландской «дочки» «Лукойла» Lukoil International Finance B.V. из-за блокировки счета Росбанка.

В 2015 году Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Малкина — одного из богатейших на тот момент сенаторов.