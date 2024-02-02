Экс-сенатор отсудил у Euroclear в России $2 млн
Бывший сенатор от Чукотки Ефим Малкин отсудил у бельгийского депозитария Euroclear в России $2 млн. На это обратили внимание «Ведомости». Басманный районный суд Москвы встал на сторону Малкина, Мосгорсуд оставил решение в силе.
«Взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. в пользу Малкина Ефима Наумовича убытки в размере 2 000 000 долларов США, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.06.2022 по 28.06.2023 в размере 120512,88 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда», — говорится в нем. Имя истца полностью совпадает с именем экс-сенатора от Чукотки Ефима Малкина. Знакомый с ходом процесса источник подтвердил газете, что иск был подан Малкиным.
Суд также обязал Euroclear Bank S.A./N.V. возобновить операции по счетам с «Росбанком» для исполнения обязательств перед Малкиным. Доводы депозитария о том, что возобновление операций невозможно из-за санкций ЕС, суд отклонил: постановления Брюсселя об ограничениях не подлежат исполнению в России. Банк попал под санкции Евросоюза в феврале 2023 года.
Малкин подал в Басманный суд на Euroclear летом 2023 года. Претензии связаны с неполучением $2 млн доходов от погашения еврооблигаций нидерландской «дочки» «Лукойла» Lukoil International Finance B.V. из-за блокировки счета Росбанка.
В 2015 году Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Малкина — одного из богатейших на тот момент сенаторов.
Как писал РБК, Малкин считается выходцем из команды Романа Абрамовича. В конце 90-х годов он занимал пост главы отдела по работе с потребителями «Сибнефти». Когда Абрамович стал губернатором Чукотки, Малкин представлял регион в Совете Федерации.
По итогам 2013 года Малкин стал самым богатым сенатором. Как следовало из декларации, его личный доход составил 1 млрд 313,2 млн руб. За 2014 год он задекларировал 61,3 млн руб. Кроме того, Малкин оказался в числе сенаторов с самым высоким семейным доходом.
Абрамович находится под санкциями Великобритания и ЕС с марта 2022 года, бизнесмен оспаривает их в суде.
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