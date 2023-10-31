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Финансы ,  
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ВЭБ объяснил иск к Euroclear о компенсации убытков почти на $300 млн

ВЭБ объяснил иск к Euroclear почти на $300 млн неисполнением обязательств

Государственная корпорация ВЭБ.РФ подала иск к финансовой группе Euroclear (в нее входят одноименные депозитарий и банк) на $297,16 млн из-за неисполнения ответчиком своих обязательств. Об этом РБК сообщил представитель ВЭБ.

«Причина иска — неисполнение обязательств Euroclear. ВЭБ продолжит добиваться возврата незаконно удерживаемых средств и исполнения обязательств с использованием всего доступного правового инструментария», — сказал представитель госкорпорации.

Согласно данным из картотеки дел, ВЭБ потребовал от Euroclear компенсации убытков в размере $297,16 млн. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 20 октября. Третьими лицами выступают Национальный расчетный депозитарий и Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр.

Первое заседание должно состояться 7 декабря 2023 года.

Euroclear прекратил операции с российскими депозитариями в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине введения Западом санкций против российского финансового сектора.

В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД), участвующий в цепочке учета активов российских инвесторов, попал под санкции Евросоюза. Это привело к окончательному разрыву отношений с ним западных депозитариев, в том числе бельгийского Euroclear.

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В результате оказались заблокированы иностранные ценные бумаги, принадлежащие российским институциональным и частным инвесторам, а также все выплаты по ним. По оценке Банка России, под блокировку попали активы на общую сумму порядка 5,7 трлн руб., примерно 20% этой суммы — активы физлиц.

В общей сложности, по данным на 26 октября, в российские арбитражные суды было подано 69 исков к Euroclear. Общая сумма требований к европейскому депозитарию, согласно заявлениям и искам, в которых раскрыты суммы требований, по подсчетам РБК Инвестиций, превышает 200 млрд руб.

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