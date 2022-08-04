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Компания связанных с Абрамовичем топ-менеджеров вышла из рыбного бизнеса

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Компания «Дальнее», которая принадлежит связанным с Абрамовичем топ-менеджерам Ефиму Малкину и Ирине Панченко, вышла из рыбопромышленного бизнеса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Принадлежавшие Панченко и Малкину 50% в сахалинском предприятии «Поронай» перешли группе компаний «Гидрострой» экс-сенатора от Сахалинской области Александра Верховского. Согласно данным СПАРК, Малкину принадлежит 80% в ООО «Дальнее», Панченко — 20%.

РБК направил запрос Ефиму Малкину, представителю Александра Верховского и в ГК «Гидрострой».

По данным Росрыболовства, «Поронай» владеет квотами на вылов почти 84 тыс. тонн рыбы в этом году, в том числе на вылов 63 тыс. тонн минтая и почти 19 тыс. тонн сельди.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Долю в «Поронай» ООО «Дальнее» приобрело в 2018 году, заплатив $100 млн по курсу ЦБ (5,81 млрд руб.) бывшему владельцу — ЗАО «Остров Сахалин», 100% которой, по данным СПАРК, принадлежат Александру Верховскому.

После продажи доли «Гидрострою» доля «Острова Сахалин» остается в залоге у «Дальнего», следует из данных ЕГРЮЛ и подтверждается данными в отчетности «Острова Сахалин». Срок действия соглашения об опционе на выкуп доли обратно — до 30 июня 2026 года.

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Как пояснили опрошенные «Коммерсантом» эксперты, это означает, что «Дальнее» сохранило право выкупить у «Острова Сахалин» всю или почти всю свою долю в «Поронае» по заранее определенной цене в зависимости от будущих показателей бизнеса. По словам руководителя группы корпоративных проектов юридической фирмы Vegas Lex Александра Гармаева, залог доли выступает в этом случае дополнительной защитой для снижения риска передачи доли третьим лицам, так как владельцам «Дальнего» потребовалось вывести компанию из числа формальных собственников «Пороная» для минимизации каких-либо рисков.

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По мнению замдиректора УК «Норебо» Сергея Сенникова, «Дальнее» изначально могло быть только финансовым инвестором, а выход из капитала могли ускорить, например, возросшие риски санкций. Эту версию подтверждает и собеседник газеты в инвесткругах. По словам собеседников издания, санкции опасны тем, что российские рыбопромышленники могут потерять доступ к привлекательным экспортным рынкам.

Cанкции на Абрамовича Великобритания и ЕС наложили в марте из-за военной операции России на Украине. Абрамович оспаривает ограничительные меры Брюсселя в суде.

Ефим Малкин и Ирина Панченко — давние соратники Абрамовича, которые проработали с ним более 20 лет, писал Forbes. Так, например, они работали с Абрамовичем в «Сибнефти» в конце 1990-х годов. Панченко была вице-президентом компании по финансам, а Малкин возглавлял отдел по работе с потребителями. Когда Абрамович стал губернатором Чукотки, Панченко стала его заместителем, а Малкин представлял регион в Совете Федерации.

Теги
Ефим Малкин Роман Абрамович Ирина Панченко рыболовство Сахалин новости
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