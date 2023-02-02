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Зеленский заявил о замедлении санкционного темпа ЕС

Владимир Зеленский: ЕС теряет санкционный темп, а Россия быстрее адаптируется к санкциям
Сокращение способности Москвы обходить санкции служит «общей европейской задачей», считает Зеленский. Глава Еврокомиссии анонсировала введение десятого пакета ограничений к 24 февраля
Урсула&nbsp;фон дер Ляйен и&nbsp;Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

ЕС медленнее вводит ограничения против России, тогда как Москва быстрее к ним адаптируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает «Укринформ». Фон дер Ляйен находится в Киеве с визитом.

«Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился», а Россия, напротив, увеличивает темп адаптации к санкциям, сказал Зеленский.

Президент Украины назвал влияние на способность Москвы обходить санкции «общей европейской задачей».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен ввести новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля, годовщине начала военной операции на Украине. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Евросоюз рассматривает расширение ограничений в отношении российского сектора беспилотников и товаров двойного назначения, используемых в военно-промышленном комплексе. Фон дер Ляйен также говорила, что новый пакет будет сосредоточен на закрытии лазеек для обхода уже существующих ограничений.

В Москве настаивают, что санкции против России незаконны и неэффективны, а также наносят вред самим европейцам. В Минэкономразвития отмечали, что российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
санкции Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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