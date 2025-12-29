 Перейти к основному контенту
Джордж Клуни с семьей получили французское гражданство

У Клуни есть поместья в Италии и Англии, квартира в Нью-Йорке и недвижимость в Кентукки, но, по словам 64-летнего актера, семья «чувствует себя счастливее всего» именно в доме на юге Франции
Джордж Клуни
Джордж Клуни (Фото: Neil P. Mockford / Getty Images)

Актер Джордж Клуни вместе с женой, правозащитницей Амаль Клуни и двумя детьми получили гражданство Франции, сообщает AFP со ссылкой на соответствующий указ.

Семья в 2021 году приобрела винодельческое поместье Domaine de Canadel недалеко от деревни Бриньоль на юге Франции. Клуни также владеют особняками в Италии и Англии, квартирой в Нью-Йорке и недвижимостью в Кентукки.

Джордж Клуни рассказал, почему завел детей в зрелом возрасте
Life
Джордж и Амаль Клуни

В начале декабря Клуни заявил телеканалу RTL, что дом во Франции — это «место, где мы чувствуем себя счастливее всего». «Мне нравится французская культура, ваш язык, несмотря на то, что я до сих пор плохо им владею после 400 дней курсов», — признавался 64-летний актер, также отмечая, что его дети защищены от внимания папарацци. В октябрьском интервью журналу Esquire он заявил, что не хотел бы воспитать детей в Лос-Анджелесе, «в культуре Голливуда».

Джордж и Амаль Клуни, специалист по международному праву и одна из защитников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поженились в 2014 году в Венеции. В 2017 году у супругов родились близнецы Александр и Элла.

Клуни — обладатель двух премий «Оскар»: как лучший актер второго плана, сыгравший в фильме «Сириана» 2006 года и как продюсер триллера «Операция «Арго» 2012 года.

