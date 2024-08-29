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Задержание Павла Дурова ,  
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Макрон взял на себя ответственность за выдачу гражданства Франции Дурову

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Французские СМИ писали, что Макрон мог лично принимать участие в процессе выдачи паспорта Дурову. Президент подтвердил это и заявил, что считает это решение полностью оправданным
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «полностью берет на себя ответственность» за предоставление гражданства страны основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом он заявил, выступая в Белграде, передает BFMTV.

«Это решение мы приняли в 2018 году, и я считаю его совершенно оправданным. Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам», — сказал он (цитата по ТАСС).

У Дурова есть гражданство России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса. Французский паспорт он получил в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».

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Политика
Павел Дуров

Le Monde писала, что у МИД Франции возникли претензии к процедуре получения Дуровым гражданства страны. По данным издания, ведомство сочло невыполненными условия для выдачи ему паспорта как «выдающемуся гражданину».

Технически процедуру предоставления гражданства на этом основании запускает МИД Франции, но на практике нередко инициаторами процесса выступают разные чиновники, в том числе министры или глава государства, стремящиеся получить выгоду от предоставления паспорта новому гражданину.

После задержания Дурова во Франции стало известно, что тот встречался с Макроном в 2018 году — за несколько лет до получения французского паспорта. Тогда, по данным WSJ, президент Франции предлагал основателю Telegram перенести штаб-квартиру компании в Париж, они обсуждали также вопрос предоставления Дурову французского паспорта. О своих контактах с Макроном Дуров рассказывал задержавшим его полицейским, писал BFMTV. AFP отмечало, что после задержания Дуров попытался связаться с миллиардером Ксавье Нилем, совладельцем газеты Le Monde, которого агентство называло человеком, близким к Макрону.

Сам Макрон после задержания Дурова заявил, что это не политическое решение. Выступая в Белграде он также сказал, что не знал о планах предпринимателя прибыть в Париж.

В Telegram после задержания основателя мессенджера заявили, что тому «нечего скрывать». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — добавили в компании.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Эмманюэль Макрон Франция Павел Дуров задержание Telegram получение гражданства
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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