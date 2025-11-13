Во Франции с Дурова сняли ограничения на перемещения

Дуров был обязан регулярно отмечаться в полицейском участке, а летать мог только в Дубай по согласованию с властями Франции. Он проходит по делу о недостаточной модерации Telegram

Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / IMAGO / Global Look Press)

Власти Франции полностью сняли с бизнесмена Павла Дурова ограничения на перемещения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Решение приняли 10 ноября.

Дуров «полностью соблюдал судебный надзор» и был допрошен трижды, рассказал источник AFP.

Теперь Дуров может свободно выезжать из Франции и не обязан регулярно отмечаться в местном полицейском участке.

Дурова арестовали в аэропорту Парижа в прошлом августе. Первоначально ему запретили покидать территорию республики, в этом июне его условия смягчили: бизнесмену позволили совершать поездки в Дубай.

Бизнесмен был задержан в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента в Telegram и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

Дуров выражал недоумение, что его, как главу компании, обвиняют в преступлениях, совершаемых пользователями платформы. «Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Год спустя против меня все еще ведется «уголовное расследование», в ходе которого не удается найти ничего, что я или Telegram сделали неправильно», — рассказывал он.

Во время допроса в декабре 2024 года Дуров сообщил полиции, что «осознал всю серьезность обвинений» против Telegram, и подчеркнул: мессенджер не был создан «для преступников», передавал Le Figaro. Он признал, что их незначительная доля в Telegram увеличилась, в связи с чем требуется принять меры.

Состояние Дурова — $14,7 млрд, оно выросло с начала года на $3,71 млрд. Он занимает 196 строку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.