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Война санкций ,  
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В Молдавии предложили вести запрет на полеты для российских авиакомпаний

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Война санкций
Законопроект об ограничении полетов в Молдавию для авиакомпаний ряда стран должен привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС. Молдавия является кандидатом на членство в блоке с 2022 года
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Власти Молдавии планируют вести запрет на полеты для авиакомпаний из ряда стран, в том числе российских. Об этом со ссылкой на законопроект Министерства инфраструктуры и регионального развития республики сообщает Esp.md.

Проект, как отмечает портал, вынесен на общественное обсуждение и призван привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС. Согласно документу, значительное количество авиакомпаний из таких государств как Россия, Армения, Афганистан, Иран и др. будет включено в список перевозчиков, которым будет запрещено работать в воздушном пространстве Молдавии.

В частности, под запретом окажутся российские авиакомпании «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Авиакомпания Смартавиа», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», АЛРОСА, NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», СКОЛ, «ЮТэйр».

В Министерстве инфраструктуры Молдавии подчеркнули, что основной целью данного проекта является приведение молдавского законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере гражданской авиации. В этом контексте власти стремятся повысить безопасность воздушного транспорта и защитить права молдавских потребителей.

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Фото:Владислав Кулемза / Reuters

Молдавия не является членом ЕС, но еще в марте 2022 года подала заявку на членство в блоке. Летом того же года Брюссель предоставил Молдавии статус страны — кандидата в члены ЕС вместе с Украиной. Президент Майя Санду не исключала, что Кишинев может присоединиться к ЕС к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя на текущий момент Молдавия этот регион не контролирует.

После начала военной операции на Украине Санду неоднократно заявляла, что Молдавия не присоединится к санкциям Запада против России, однако позднее был введен ряд ограничений. В частности, крупнейший банк республики Moldova Agroindbank приостанавливал переводы в долларах и евро через системы Contact, «Юнистрим» и «Золотая корона». В 2023 году Кишинев присоединился к санкциям против российских физических и юридических лиц, которые ЕС ввел в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Москва считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла «очень враждебным» шагом Молдавии ее присоединение к санкциям ЕС и обещала принять ответные меры.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Молдавия Авиакомпании санкции ЕС запрет на полеты
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