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Политика ,  
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МИД пообещал ответить на присоединение Молдавии к санкциям против России

Захарова: присоединение Молдавии к санкциям ЕС не останется без ответа
Фото: Родион Прока / РИА Новости
Фото: Родион Прока / РИА Новости

Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — сказала Захарова на брифинге.

По ее мнению, Молдавия «наращивает градус антироссийской риторики» перед декабрьским заседанием Совета ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос запуска переговоров о присоединении страны к блоку.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Молдавия 23 ноября присоединилась к санкциям против российских физических и юридических лиц, которые ЕС ввел еще в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и в последний раз обновил в сентябре 2023 года. Это решение было принято через неделю после того, как Европейская комиссия в своем отчете об открытии переговоров с Кишиневом о вступлении в ЕС потребовала присоединиться к ограничениям против Москвы.

В санкционном списке среди прочих числятся министр обороны России Сергей Шойгу, бывший президент Украины Виктор Янукович и погибший в июле 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Лица, попавшие в перечень, не могут въезжать в Молдавию, а их активы на территории страны будут заморожены.

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Мария Захарова МИД санкции Молдавия ЕС Евросоюз
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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