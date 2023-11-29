МИД пообещал ответить на присоединение Молдавии к санкциям против России

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Россия ответит на решение властей Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — сказала Захарова на брифинге.

По ее мнению, Молдавия «наращивает градус антироссийской риторики» перед декабрьским заседанием Совета ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос запуска переговоров о присоединении страны к блоку.

Молдавия 23 ноября присоединилась к санкциям против российских физических и юридических лиц, которые ЕС ввел еще в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и в последний раз обновил в сентябре 2023 года. Это решение было принято через неделю после того, как Европейская комиссия в своем отчете об открытии переговоров с Кишиневом о вступлении в ЕС потребовала присоединиться к ограничениям против Москвы.

В санкционном списке среди прочих числятся министр обороны России Сергей Шойгу, бывший президент Украины Виктор Янукович и погибший в июле 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Лица, попавшие в перечень, не могут въезжать в Молдавию, а их активы на территории страны будут заморожены.