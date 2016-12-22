Вашингтон ответил Ким Чен Ыну на предложение о переговорах с Сеулом

США никогда не признают КНДР ядерной державой и не примут всерьез предложение о переговорах, пока Северная Корея не избавится от ядерного оружия, заявила Никки Хейли. Ранее президент Дональд Трамп дал не столь определенный ответ

Ким Чен Ын (Фото: Lee Jin-man / AP)

Вашингтон озвучил официальную позицию в связи с предложением лидера КНДР Ким Чен Ына начать переговоры с Сеулом и желанием его страны участвовать в Олимпийских играх. Постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не примут всерьез никакие переговоры с Северной Кореей до тех пор, пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия. Ответ прозвучал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Мы не примем всерьез никакие переговоры, если ничего не сделает для запрета всего ядерного оружия в Северной Корее. Мы рассматриваем этот режим как безрассудный», — сказала Хейли, отвечая журналистам.

«Мы считаем, что они должны остановить программу ядерного оружия, и они должны это сделать сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают это, пока они не откажутся от имеющегося ядерного оружия», — уточнила Хейли.

Она снова подтвердила тезис о том, что США никогда не признают КНДР ядерной державой и призвала весь «цивилизованный мир оставаться единым и проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя». Кроме того, Хейли пообещала принять дополнительные меры в случае, если Пхеньян решится на еще одно ракетное испытание.

«Мы слышим сообщения, что Северная Корея, возможно, готовится к очередному ракетному испытанию. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если это случится, мы должны принять еще больше шагов, чтобы повлиять на северокорейский режим», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп не столь определенно ответил на слова лидера КНДР. По его словам, действия руководства Северной Кореи свидетельствуют, что санкции оказывают свое действие. «Человек-ракета» «сейчас впервые захотел начать переговоры с Южной Кореей», — написал Трамп. «Может, это хорошая новость, может, нет. Посмотрим!» — резюмировал президент США.

В новогоднем поздравлении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны находятся в постоянной готовности, а «ядерная кнопка» постоянно находится у него на столе. При этом он призвал наращивать производство как ракет, так и боеголовок. В то же время Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее и готовности начать переговоры с Сеулом.

Южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн ответил на этом предложением провести переговоры на высоком уровне в пограничной деревне Пханмунджом. Олимпийский оргкомитет счел стремление КНДР участвовать в Играх демонстрацией мирных намерений и «олимпийского духа».