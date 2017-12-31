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Оргкомитет Игр-2018 ответил главе КНДР о желании участвовать в Олимпиаде
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Оргкомитет Игр-2018 ответил главе КНДР о желании участвовать в Олимпиаде
Общество, 09:53
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Оргкомитет Игр-2018 ответил главе КНДР о желании участвовать в Олимпиаде
Участие КНДР в Олимпийских играх в Южной Корее станет проявлением истинного олимпийского духа, считает представитель Олимпийского оргкомитета. Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР участвовать в Играх-2018 в новогодней речи
Фото: Lee Jin-man / AP

Олимпийский оргкомитет счел стремление КНДР принять участие в Играх демонстрацией мирных намерений и «олимпийского духа». Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителя оргкомитета.

«Олимпийский комитет неизменно приветствует всех участников Олимпийских игр. Если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением мира, дружбы и истинного олимпийского духа», — цитирует Kyodo представителя оргкомитета.

Глава КНДР заявил о том, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, во время своей новогодней речи.

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации», — сказал Ким Чен Ын, добавив, что КНДР готова к диалогу с Сеулом.

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По его словам, для того чтобы снизить напряженность между Северной и Южной Кореей, усилия должны предпринимать обе стороны.

В то же время Ким Чен Ын подчеркнул, что создание ядерного арсенала страны успешно завершено и ядерная кнопка постоянно находится на его столе. По его словам, подготовка к пуску межконтинентальной баллистической ракеты находится на финальной стадии.

Северная Корея нерегулярно принимает участие в зимних Олимпийских играх. Так, КНДР не участвовала в Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и пропустила зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. В Играх 2006 года в Турине и Играх 2010 года в Ванкувере сборной КНДР не удалось завоевать ни одной медали.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов.​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: КНДР , Ким Чен Ын , Южная Корея , Олимпиада 2018
Главное
Ким Чен Ын заявил о ядерной кнопке на столе и желании участвовать в Играх Политика
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