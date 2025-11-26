Трамп анонсировал активное участие Европы в гарантиях безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа будет активно участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Аудиозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.
Трамп на вопрос о гарантиях безопасности и возможном членстве Украины в НАТО ответил, что это в настоящее время прорабатывается с Европой.
«Мы работаем над этим вопросом с Европой. Европа действительно хочет, чтобы это прекратилось», — сказал Трамп.
Британский премьер Кир Стармер ранее среди условий для справедливого и прочного мира назвал сохранение суверенитета Украины, ее способность защищаться в будущем, предоставление Киеву самому решать судьбу, а также согласование вопросов, касающихся вступления в ЕС и НАТО, с европейскими странами и странами альянса.
Европа «провалила» шанс стать полноправным участником переговорного процесса, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Европа, когда сейчас они говорят — не сметь без нас ничего делать. У вас уже были шансы, ребята. Вы этими шансами не воспользовались», — отметил Лавров.
