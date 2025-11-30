Рубио заявил, что Россия должна стать «частью уравнения»

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с Украиной заявил, что Россия должна стать «частью уравнения», его слова приводит CNN.

«Это деликатный и сложный вопрос», — сказал Рубио журналистам после встречи, в которой приняли участие специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

«И, очевидно, здесь есть еще одна сторона, которая должна быть частью уравнения», — отметил он.

Глава Госдепа добавил, что США «в той или иной степени» поддерживают связь с Россией, «но мы также довольно хорошо понимаем их точку зрения».

Уиткофф сообщил, что в понедельник, 1 декабря, отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

