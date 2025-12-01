Умеров доложил Зеленскому о сближении позиций после встречи с США во Флориде

Глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о сближении позиций с США, об этом он написал в телеграм-канале.

«Есть существенные подвижки в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», — сообщил Умеров.

Он отметил, что ключевые цели Киева, такие как безопасность, суверенитет и надежный мир, неизменны, их разделяет и американская сторона.

«Впереди — продолжение консультаций и работа по согласованию общего рамочного решения», — добавил глава делегации.

Умеров назвал встречу с США во Флориде «сложной, но продуктивной», и сообщил о наличии «ощутимого прогресса на пути к установлению справедливого мира». «Благодарны Соединенным Штатам за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате», — сказал он.

