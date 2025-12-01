Умеров доложил Зеленскому о сближении позиций после встречи с США
Глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о сближении позиций с США, об этом он написал в телеграм-канале.
«Есть существенные подвижки в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», — сообщил Умеров.
Он отметил, что ключевые цели Киева, такие как безопасность, суверенитет и надежный мир, неизменны, их разделяет и американская сторона.
«Впереди — продолжение консультаций и работа по согласованию общего рамочного решения», — добавил глава делегации.
Умеров назвал встречу с США во Флориде «сложной, но продуктивной», и сообщил о наличии «ощутимого прогресса на пути к установлению справедливого мира». «Благодарны Соединенным Штатам за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате», — сказал он.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили