Рубио заявил, что «предстоит еще больше работы» по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными переговоры с Украиной, но отметил, что «предстоит еще больше работы».

По его словам, встреча была «очень продуктивной и полезной, в ходе нее был достигнут «дополнительный прогресс».

Он отметил, что США «по-прежнему «реалистично» оценивают, «насколько это сложно».

«По мере того как мы добились прогресса, я думаю, здесь есть общее видение того, что речь идет не только о прекращении войны — что очень важно, — а о обеспечении будущего Украины, будущего, которое, как мы надеемся, будет более процветающим, чем когда-либо», — подчеркнул Рубио.

Вашингтон находится в контакте с Москвой «в разной степени», сообщил Рубио.

Переговоры во Флориде были «продуктивными и успешными», считает глава украинской делегации Рустем Умеров. «Наша цель — процветающая, сильная Украина», — заявил он. «Мы обсудили все вопросы, которые важны для Украины. И США оказали нам огромную поддержку», — отметил он.

Ранее госсекретарь сказал, что речь идет о том, чтобы положить конец конфликту таким образом, чтобы позволить Украине «стать независимой и суверенной, никогда больше не допускать войны и обеспечить огромное благосостояние своему народу».

Материал дополняется