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Виктора Орбана переизбрали на пост лидера правящей партии Венгрии

Виктора Орбана переизбрали на пост лидера правящей партии Венгрии ФИДЕС

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переизбрали на пост главы правящей партии ФИДЕС, сообщает Origo.

Орбан был переизбран на 30-м съезде ФИДЕС в Будапеште. Премьер Венгрии набрал 1190 голосов. На съезде также были переизбраны четыре вице-президента партии.

Виктор Орбан возглавлял партию ФИДЕС c 1993 по 2000 год и вернулся на должность ее лидера в 2003-м. В общей сложности он занимает пост главы ФИДЕС 27 лет.

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ФИДЕС совместно с Христианско-демократической народной партией (ХДНП) победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года. По итогам голосования их коалиция получила 68% голосов. Это в третий раз подряд обеспечило им конституционное большинство — 135 из 199 мест в парламенте.

После начала военной операции на Украине Орбан критиковал антироссийские санкции и отказывался поставлять Украине оружие. Премьер также призывал Евросоюз убедить Москву и Киев прекратить огонь и начать мирные переговоры. В октябре 2023 года Орбан заявил, что Венгрия будет выступать против выделения денег Украине без должного обоснования. Венгрия — «единственная страна, которая выступает за мир, отвечающий интересам всех европейцев», подчеркнул тогда премьер.

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Теги
Виктор Орбан Венгрия Выборы правящая партия
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