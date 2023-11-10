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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил, что Украина не пошла на мир с Россией по указанию США

Орбан: Украина не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В 2022 году Украина не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Rádió.

Речь идет о переговорах между представителями России и Украины, которые проходили в марте 2022 года в Стамбуле. По мнению Орбана, конфликт на Украине пришлось заморозить в 2014 году, но сейчас он приобрел глобальный характер. Венгерский премьер в очередной раз подчеркнул, что Будапешт не станет оказывать Украине финансовую поддержку.

Так Орбан прокомментировал высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. В конце октября он заявил, что украинские власти не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили». «Мое впечатление: ничего не могло случиться, потому что дальше все решили в Вашингтоне», — сказал Шредер.

Шредер заявил, что США не хотели компромисса между Россией и Украиной и считают, что «могут сдержать русских». Сейчас Китай и Россия объединяются, а Вашингтон верит, что сможет сдерживать их обоих, утверждает бывший канцлер. «По моему скромному мнению, это ошибка», — заключил он.

Россия и Украина начали переговоры вскоре после начала военной операции. В конце марта делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Однако в середине апреля диалог зашел в тупик, к середине мая переговоры были приостановлены полностью.

Впоследствии президент России Владимир Путин говорил, что украинская сторона предварительно одобрила соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Путин неоднократно заявлял, что российские власти готовы к переговорам с Украиной, но от этого отказались в Киеве.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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