Песков назвал головной болью для ОБСЕ запрет Лаврову на въезд в Польшу

Кремль назвал головной болью для ОБСЕ запрет Лаврову на въезд в Польшу

Сергей Лавров и Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение Польши запретить въезд главе МИД России Сергею Лаврову — головная боль для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт российской стороне. Но то, что это дополнительная головная боль для ОБСЕ, это точно», — прокомментировал он решение Польши запретить въезд главе российской дипломатии.

16 ноября руководитель сенаторской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским представителям не выдали визы для участия в осенней сессии ассамблеи, которая пройдет в Варшаве с 24 по 26 ноября.

18 ноября представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил AFP, что Лаврова и других представителей российской делегации не пустят на заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится в польском городе Лодзь 1–2 ноября. Замглавы этого ведомства Павел Яблоньский пояснил, что «Россия должна быть изолирована», поскольку интересы Москвы совершенно противоположны целям организации.

МИД России назвал решение Польши беспрецедентным, провокационным и несовместимым с ее статусом председателя организации. В ведомстве считают, что польские власти поставили регламент ЕС выше обязательств ОБСЕ (с февраля Лавров находится под санкциями ЕС).