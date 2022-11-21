Кремль назвал головной болью для ОБСЕ запрет Лаврову на въезд в Польшу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Как создаются инновационные препараты РБК +, 14:06
Японского хоккеиста признали лучшим новичком недели в КХЛ Спорт, 14:03
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн второго игрового дня Спорт, 14:03
Геймификация в корпоративном обучении: что можно, а что нельзя Pro, 13:56
Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть Brent до $100 за баррель Инвестиции, 13:55
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:54
Сборные отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ из-за санкций ФИФА Спорт, 13:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рогов заявил об ударе российских войск по украинским военным в Запорожье Политика, 13:48
Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США Политика, 13:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:43
Кремль напомнил о праве Госдумы решить, будет ли 31 декабря выходным Общество, 13:40
На агропредприятиях ГК «Продимекс» завершается уборка сои Пресс-релиз, 13:40
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 13:31
Reuters сообщил о росте загрузки хранилищ в ЕС российским дизтопливом Экономика, 13:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Кремль назвал головной болью для ОБСЕ запрет Лаврову на въезд в Польшу

Песков назвал головной болью для ОБСЕ запрет Лаврову на въезд в Польшу
Сергей Лавров и Дмитрий Песков
Сергей Лавров и Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение Польши запретить въезд главе МИД России Сергею Лаврову — головная боль для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт российской стороне. Но то, что это дополнительная головная боль для ОБСЕ, это точно», — прокомментировал он решение Польши запретить въезд главе российской дипломатии.

16 ноября руководитель сенаторской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским представителям не выдали визы для участия в осенней сессии ассамблеи, которая пройдет в Варшаве с 24 по 26 ноября. 

18 ноября представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил AFP, что Лаврова и других представителей российской делегации не пустят на заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится в польском городе Лодзь 1–2 ноября. Замглавы этого ведомства Павел Яблоньский пояснил, что «Россия должна быть изолирована», поскольку интересы Москвы совершенно противоположны целям организации.

МИД России назвал решение Польши беспрецедентным, провокационным и несовместимым с ее статусом председателя организации. В ведомстве считают, что польские власти поставили регламент ЕС выше обязательств ОБСЕ (с февраля Лавров находится под санкциями ЕС).

Теги
Дмитрий Песков МИД Польша ОБСЕ Сергей Лавров
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
ЕС ввел санкции против Путина, Медведева, Мишустина, Лаврова
Политика
Франция сообщила о запуске в ОБСЕ механизма по правам человека в России
Политика
Лавров заявил, что работу Минской группы ОБСЕ остановили США и Франция
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter