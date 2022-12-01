На Украине уволили сотрудника Запорожской АЭС после назначения в России

Юрий Черничук был заместителем главного инженера Запорожской АЭС. Накануне в российском «Росэнергоатоме» заявили, что Черничук назначен директором станции

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Украинский «Энергоатом» заявил, что уволил Юрия Черничука с поста заместителя главного инженера Запорожской атомной электростанции, говорится в сообщении «Энергоатома» в Telegram. Накануне российская компания «Росэнергоатом» сообщила, что Черничук назначен директором Запорожской АЭС и заместителем главы АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Решение об увольнении украинская компания объяснила «наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности».

Запорожская область, на территории которой находится АЭС, была включена в состав России по итогам референдума, прошедшего в сентябре. После этого российский президент Владимир Путин поручил принять станцию в федеральную собственность. Для управления ею была создана АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (АО «ЭО ЗАЭС»).

АЭС неоднократно подвергалась обстрелам и несколько раз отключалась от внешнего питания. Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси требовал прекратить атаки на станцию и выступает за создание безопасной зоны вокруг нее. Этот вопрос он обсуждает с Россией и Украиной.