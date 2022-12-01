В «Росэнергоатоме» заявили о наводчиках ВСУ среди сотрудников ЗАЭС

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Наводчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) были среди сотрудников Запорожской АЭС, их пропуска заблокировали. Об этом сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом») Ренат Карчаа в эфире программы «АнтиФейк» «Первого канала».

«Что касается заблокированных, их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — заявил Карчаа. Он подчеркнул, что атомная отрасль — «одна из самых зарегламентированных» в экономике и на станции нельзя допустить саботаж, «деструктивные настроения» и «политические перформансы».

28 ноября «Суспiльне» сообщило, что вход на Запорожскую АЭС заблокировали для работников, которые отказались подписывать контракт с «Росатомом». Карчаа отметил, что более 2400 сотрудников уже подписали договоры с российской эксплуатирующей организацией.

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС, которая перешла под контроль российских войск в начале военной спецоперации на Украине. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность. Правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».