Кандидат в послы Трейси: США продолжат диалог по ДСНВ, если Россия разрешит инспекции

В США назвали условие для переговоров с Россией по ДСНВ

США готовы продолжить переговоры о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия разрешит проведение инспекций. Об этом заявила кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси, трансляцию вел телеканал PBS.

«Нам нужно, чтобы Россия разрешила инспекции в рамках договора, прежде чем мы будем обсуждать, что делать дальше», — сказала она.

По ее словам, Вашингтон рассматриваем договор как инструмент стабильности.

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