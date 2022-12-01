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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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В США назвали условие для переговоров с Россией по ДСНВ

Кандидат в послы Трейси: США продолжат диалог по ДСНВ, если Россия разрешит инспекции

США готовы продолжить переговоры о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия разрешит проведение инспекций. Об этом заявила кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси, трансляцию вел телеканал PBS.

«Нам нужно, чтобы Россия разрешила инспекции в рамках договора, прежде чем мы будем обсуждать, что делать дальше», — сказала она.

По ее словам, Вашингтон рассматриваем договор как инструмент стабильности.

Материал дополняется

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Линн Трейси Россия США переговоры
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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