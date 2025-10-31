Российская армия начала зачистку двух сел неподалеку от Купянска

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / Global Look Press

Группировка «Запад» ВС России завершает зачистку от групп ВСУ территорий около сел Петропавловка и Куриловка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Они находятся недалеко от Купянска. Как уточнили в ведомстве, в районе этого населенного пункта штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжают уничтожать окруженную группировку украинских войск. Также пресечены три попытки ВСУ восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения, добавили в российском министерстве.

Минобороны России до этого сообщило, что населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области перешли под контроль России. Садовое было взято подразделениями группировки войск «Запад». Красногорское — группировкой «Восток», продолжившей движение в глубину обороны противника.

30 октября представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинские военные запланировали замедлить продвижение российских войск в Харьковской области с помощью затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец. «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу», — сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что украинские солдаты заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой народной республики. В конце сентября Минобороны сообщило о переходе под контроль России большей части Купянска.