Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио назвал «фейковым» сообщение газеты Miami Herald о том, что США могут нанести воздушные удары по военным целям в Венесуэле в ближайшее время.
«Ваши «источники», утверждающие, что они «осведомлены о ситуации», обманом заставили вас написать фейковую историю», — написал он в соцсети X, прикрепив ссылку на статью.
В статье говорится, что администрация Трампа якобы приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы и удары могут произойти в любой момент в рамках кампании против наркокартеля Soles.
Цели, которые могут быть поражены с воздуха в течение нескольких дней или даже часов, также включают «обезглавливание иерархии картеля».
Материал дополняется
