Политика⁠,
0

Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «фейковым» сообщение газеты Miami Herald о том, что США могут нанести воздушные удары по военным целям в Венесуэле в ближайшее время.

«Ваши «источники», утверждающие, что они «осведомлены о ситуации», обманом заставили вас написать фейковую историю», — написал он в соцсети X, прикрепив ссылку на статью.

Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

В статье говорится, что администрация Трампа якобы приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы и удары могут произойти в любой момент в рамках кампании против наркокартеля Soles.

Цели, которые могут быть поражены с воздуха в течение нескольких дней или даже часов, также включают «обезглавливание иерархии картеля».

Материал дополняется

Полина Минаева
Марко Рубио Венесуэла США Удары наркокартели
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
