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Война санкций ,  
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Задержанного во Франции сооснователя «Альфа-Групп» отпустили под залог

Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева отпустили под залог в €8 млн
Сюжет
Война санкций
Алексею Кузьмичеву предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег, ему запретили покидать Францию
Алексей Кузьмичев
Алексей Кузьмичев (Фото: Wikimedia Commons)

Задержанный во Франции сооснователь «Альфа-Групп», миллиардер (по состоянию на октябрь 2023 года Forbes оценивает его состояние в $6,4 млрд) Алексей Кузьмичев отпущен под залог в €8 млн, пишет Le Monde.

Ему предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве
«при отягчающих обстоятельствах» и отмывании денег, он помещен под судебный контроль. Кузьмичеву запретили покидать Францию.

Кузьмичев в марте 2022 года попал под санкции ЕС. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России», который «поддерживает деловые отношения с [президентом Владимиром] Путиным». Санкции запрещают ему въезд на территорию ЕС. По данным Le Monde, бизнесмен на момент попадания под ограничения уже находился во Франции.

После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-банка, где владел долей 16,32%, а также из совета директоров LetterOne.

Кузьмичев был задержан во Франции 30 октября, писала газета Le Monde. Его заподозрили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций». В доме бизнесмена в Париже и на его вилле в Сен-Тропе прошли обыски. По данным издания, на вилле были обнаружены «пачки денег».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание сооснователя «Альфа-Групп», заявил, что российская сторона будет содействовать в защите его прав как россиянина после получения соответствующей информацию через дипломатическое представительство и «если будет на то пожелание задержанного».

В марте прошлого года на Лазурном берегу в рамках санкций были задержаны две яхты, предположительно, связанные с Кузьмичевым, сообщали Liberation, AFP и Le Figaro. По информации Le Monde, впоследствии он добился отмены ареста этих судов и «ничто не мешает ему пользоваться ими в территориальных водах Франции».

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В мае того же года Кузьмичев также пытался оспорить публикацию властями Франции данных о местонахождении его дома в Париже и виллы на Ривьере. Он отмечал, что раскрытие этой информации является «серьезным посягательством на его частную жизнь» и «подвергает опасности его жизнь и жизнь его семьи». Высший суд Франции в итоге отклонил иск.

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Теги
Елена Чернышова
Алексей Кузьмичев Альфа-групп Франция обвинения залог отмывание денег
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