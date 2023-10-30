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Война санкций ,  
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Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева задержали во Франции

Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева задержали во Франции
Сюжет
Война санкций
В доме Кузьмичева в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски, сообщила Le Monde. В марте 2022 года бизнесмен попал под европейские санкции. Его заподозрили в их нарушении, а также в отмывании денег и других преступлениях
Алексей Кузьмичев
Алексей Кузьмичев (Фото: Wikimedia Commons)

Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций», со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру страны сообщила газета Le Monde.

По информации прокуратуры, по делу бизнесмена прошли обыски, в том числе в его «парижском доме». Обыск также проводился на вилле Кузьмичева в Сен-Тропе, пишет Le Monde. Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 спецназовцев, которым поручили охранять виллу, территория которой занимается больше 2 га. По информации Le Monde, на вилле силовики нашли «пачки денег».

Кузьмичев в марте 2022 года попал под санкции ЕС. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России», который «поддерживает деловые отношения с [президентом Владимиром] Путиным». Санкции запрещают въезд на европейскую территорию. Однако источник Le Monde говорит, что бизнесмен на момент попадания под санкции уже находился во Франции.

Сейчас его задержали по подозрению в отмывании средств, уклонении от уплаты налогов, нарушении санкций. Как отмечает Le Monde, это уже третье судебное разбирательство, возбужденное прокуратурой против российских бизнесменов с начала военной операции на Украине. По этим трем делам ведомство арестовало активы на сумму почти €100 млн, в основном это недвижимость.

После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-банка, где владел долей 16,32%, а также из совета директоров LetterOne.

Тогда же, в марте 2022 года, на Лазурном берегу в рамках санкций задержали две яхты, предположительно, связанных с бизнесменом, сообщали Liberation, AFP и Le Figaro. Как пишет Le Monde, впоследствии Кузьмичев добился отмены ареста этих судов и «ничто не мешает ему пользоваться ими в территориальных водах Франции».

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В мае 2022 года миллиардер (по состоянию на октябрь 2023 года Forbes оценивает его состояние в $6,4 млрд) также пытался оспорить публикацию властями Франции данных о местонахождении его дома в Париже и виллы на Ривьере. Бизнесмен заявил, что раскрытие этой информации является «серьезным посягательством на его частную жизнь» и «подвергает опасности его жизнь и жизнь его семьи». Высший суд Франции в итоге отклонил иск.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Алексей Кузьмичев отмывание денег Альфа-групп Франция
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