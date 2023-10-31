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Песков назвал условие помощи задержанному во Франции Кузьмичеву

Песков: Россия поможет задержанному во Франции Кузьмичеву, если он захочет
Алексей Кузьмичев
Алексей Кузьмичев (Фото: Сергей Карпухин / Sputnik / Reuters)

Россия будет содействовать защите прав задержанного во Франции сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, когда информация будет подтверждена, а также если сам бизнесмен этого захочет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России», — сказал он.

Песков отметил, что Россия должна получить информацию о задержании Кузьмичева через дипломатическое представительство.

Алексея Кузьмичева задержали во Франции 30 октября. Бизнесмена подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций».

По делу прошли обыски, в том числе в «парижском доме» Кузьмичева и на его вилле в Сен-Тропе. На вилле были найдены «пачки денег», написала газета Le Monde.

Кузьмичев попал под санкции ЕС в марте 2022 года. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России» и заявил, что он «поддерживает деловые отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

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Санкции запрещают въезд на территорию Европы, однако, по информации Le Monde, Кузьмичев на момент попадания под них уже находился во Франции.

После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-банка, где владел долей 16,32%, а также из совета директоров LetterOne.

Теги
Алексей Кузьмичев задержание Альфа-групп Франция Дмитрий Песков
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