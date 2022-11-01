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Путин призвал не превращать поддержку семей военнослужащих в рутину

Путин: поддержка семей военнослужащих не должна стать рутиной
Поддержка семей военнослужащих является важным направлением общей работы властей, указал Путин. 28 октября Шойгу доложил о выполнении мобилизационного задания, 300 тыс. призваны на службу
Владимир Путин и Вениамин Кондратьев
Владимир Путин и Вениамин Кондратьев (Фото: kremlin.ru)

Меры поддержки военнослужащих не должны превратиться в рутину, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, трансляцию вела «Россия 24».

В ходе беседы Путин обратился к губернатору и попросил его не забывать про семьи военнослужащих, которые «выполняют свой воинский долг, защищая Отечество».

«Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду, это важное направление нашей общей работы — поддержка этих семей», — сказал глава государства.

После начала частичной мобилизации 21 сентября власти регионов стали объявлять о дополнительных мерах поддержки мобилизованных военнослужащих помимо федеральных выплат. Так, в Краснодарском крае и Петербурге пообещали выплатить каждому мобилизованному по 100 тыс. руб., в Москве для них ввели ежемесячную выплату в 50 тыс. руб. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил пересмотреть некоторые условия оплаты услуг ЖКХ для мобилизованных граждан.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении задания по частичной мобилизации. Минобороны объявило о прекращении выдачи повесток.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Путин Военная операция на Украине поддержка военных частичная мобилизация
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