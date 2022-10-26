Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Некоторые условия оплаты жилищно-коммунальных услуг необходимо пересмотреть в отношении граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Об этом говорится в письме сенатора Андрея Турчака к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину (есть у РБК).

«Полагаем, что в отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно и осуществлять перерасчет размера платы за весь период прохождения службы по мобилизации без ограничения сроков и необходимости подачи повторного заявления, учитывая отсутствие такой возможности у данной категории граждан», — говорится в документе.

Сейчас если исполнитель подает заявление о перерасчете размера платы за коммунальные услуги в связи с его временным отсутствием, то по истечении шести месяцев он должен вновь подать заявление о перерасчете за последующий период временного отсутствия.

Турчак предложил, чтобы в заявлении о перерасчете было достаточно указать лишь день начала периода временного отсутствия в связи с мобилизацией. «Для мобилизованных граждан указание в заявлении дня окончания периода временного отсутствия не представляется возможным», — пояснил он.

Перерасчет размера платы предлагается осуществлять на весь период прохождения службы.

Сенатор также попросил министра поддержать предложение, согласно которому заявление о перерасчете при предоставлении документов, подтверждающих поступление исполнителя на службу по мобилизации, при условии, что человек проживает в одиночку, будет являться основанием для приостановки начисления платы за услуги ЖКХ.

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Благодаря этому, по словам Турчака, одиноко проживающий мобилизованный гражданин сможет избежать начисление необоснованной задолженности.

РБК направил запрос в Минстрой.

В сентябре «Известия» писали, что в Госдуме хотят ввести мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для добровольцев и граждан, которые попадают под частичную мобилизацию. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил член комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

Он также предложил установить полный мораторий на оплату ЖКУ и иных услуг для одиноких граждан. Депутат счел, что участники спецоперации должны знать, что дома их не будут ждать необоснованные долги.