Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными
Некоторые условия оплаты жилищно-коммунальных услуг необходимо пересмотреть в отношении граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Об этом говорится в письме сенатора Андрея Турчака к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину (есть у РБК).
«Полагаем, что в отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно и осуществлять перерасчет размера платы за весь период прохождения службы по мобилизации без ограничения сроков и необходимости подачи повторного заявления, учитывая отсутствие такой возможности у данной категории граждан», — говорится в документе.
Сейчас если исполнитель подает заявление о перерасчете размера платы за коммунальные услуги в связи с его временным отсутствием, то по истечении шести месяцев он должен вновь подать заявление о перерасчете за последующий период временного отсутствия.
Турчак предложил, чтобы в заявлении о перерасчете было достаточно указать лишь день начала периода временного отсутствия в связи с мобилизацией. «Для мобилизованных граждан указание в заявлении дня окончания периода временного отсутствия не представляется возможным», — пояснил он.
Перерасчет размера платы предлагается осуществлять на весь период прохождения службы.
Сенатор также попросил министра поддержать предложение, согласно которому заявление о перерасчете при предоставлении документов, подтверждающих поступление исполнителя на службу по мобилизации, при условии, что человек проживает в одиночку, будет являться основанием для приостановки начисления платы за услуги ЖКХ.
Благодаря этому, по словам Турчака, одиноко проживающий мобилизованный гражданин сможет избежать начисление необоснованной задолженности.
РБК направил запрос в Минстрой.
В сентябре «Известия» писали, что в Госдуме хотят ввести мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для добровольцев и граждан, которые попадают под частичную мобилизацию. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил член комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.
Он также предложил установить полный мораторий на оплату ЖКУ и иных услуг для одиноких граждан. Депутат счел, что участники спецоперации должны знать, что дома их не будут ждать необоснованные долги.