Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский

Поселок находится в Глушковском районе области, который граничит с Сумской областью Украины. Обстрел вели из минометов, пострадавших нет. Ущерб получил один трехэтажный дом, там выбило окна

Поселок Краснооктябрьский в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта», — написал он.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, на юге и западе он граничит с Сумской областью Украины.

Поселок Краснооктябрьский обстреливают не в первый раз. 29 сентября Старовойт сообщил, что там «зафиксировали более 20 прилетов». Повреждения получила подстанция, в результате часть жителей осталась без света и воды. Пострадавших при обстреле не было.

После начала военной операции курские власти и губернаторы других приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. В Курской области под огонь попадали поселок Теткино, села Волфино, Елизаветовка и Гордеевка.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности. В последний раз его продлевали 22 октября. Сейчас он действует до 6 ноября.

Кроме того, в Курской области с 20 октября действует средний уровень реагирования. По указу главы государства Владимира Путина, этот режим дает главе региона право проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне» и предпринимать «меры для удовлетворения потребностей» вооруженных сил. Старовойт может усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, временно отселить жителей в безопасные районы, ввести особый режим въезда и выезда, ограничить движение транспортных средств и ввести их досмотр и принять другие меры.