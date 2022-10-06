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Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Гордеевка

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Гордеевка
Несколько снарядов упали в огородах местных жителей, сообщил Старовойт. По его словам, никто не ранен, повреждены три дома

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Село Гордеевка в Курской области попало под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Гордеевка находится на границе с Сумской областью Украины.

«Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет», — сказал Старовойт.

По словам губернатора, в результате обстрела пострадали три дома. «Причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову», — написал он, заверив, что женщине окажут необходимую помощь.

Курская область — один из российских регионов, который граничит с Украиной. Как и в других приграничных субъектах, с начала спецоперации власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах. С середины апреля в регионе действует высокий уровень террористической опасности.

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В конце сентября под обстрел в Курской области попал поселок Краснооктябрьский. По нему, как сообщил Старовойт, «зафиксировали более 20 прилетов». В результате происшествия никто не пострадал. Были разрушены здание бывшей школы, стоявший рядом с ней трехэтажный жилой дом, а также трансформаторная подстанция. В результате часть поселка осталась без света и воды.

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Курская область обстрел Роман Старовойт ВСУ Украина Военная операция на Украине
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