Администрация Байдена пообещала не отправлять войска на Украину

Пентагон: Джо Байден не поменял своего решения не вводить войска на Украину

Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом в эфире телеканала CBS заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Нет никаких изменений в решении верховного главнокомандующего, что никакие американские войска не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины», — сказал Кирби.

Такими словами он отреагировал на сюжет телеканала, в котором командир 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, прибывшей в Румынию, заявил о готовности «зайти на территорию Украины».

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