Клишас: необходимости в отдельном документе о завершении частичной мобилизации нет

Клишас заявил, что указ об окончании мобилизации не нужен

О завершении мобилизации объявил министр обороны Сергей Шойгу, а затем и президент Владимир Путин. По словам сенатора Андрея Клишаса, никаких других подтверждений не требуется

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дополнительных документов о завершении частичной мобилизации не требуется, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. В вышедшем в этот день президентском указе число мобилизуемых и сроки призыва не указывались. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать планируется 300 тыс. человек

28 октября Шойгу объявил о завершении мобилизации, отметив, что военкоматы продолжат набирать добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. По словам министра, задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено.

Указа об окончании мобилизации опубликовано не было. Президент Владимир Путин пообещал, что обсудит с юристами, нужен ли такой документ. «Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим», — признался глава государства, подчеркнув, что мобилизация завершена, «точка поставлена».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что власти уведомят россиян, если указ появится. В ответ на вопрос, могут ли в регионы прийти новые мобилизационные предписания, представитель Кремля посоветовал ориентироваться на слова Шойгу.

О том, что официально мобилизация завершится только после выхода соответствующего президентского указа, говорил юрист Павел Чиков. По его словам, до тех пор Минобороны может давать регионам новые мобилизационные задания.