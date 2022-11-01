Три судна с зерном вышли из украинских портов
Три судна с зерном вышли из украинских портов во вторник в соответствии с зерновой сделкой, пишет Reuters со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). Движение судов согласовали делегации Турции, Украины и ООН, российскую сторону об этом уведомили, говорится в заявлении центра.
Соглашение о вывозе зерна было подписано при участии Москвы, Киева, Анкары и ООН в июле на три месяца с возможностью продления. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю.
Россия 29 октября «на неопределенный срок» приостановила участие в сделке, объяснив решение атакой украинских дронов на корабли Черноморского флота, участвовавшие в обеспечении безопасности зернового коридора.
США и ЕС призвали Москву отменить решение. В ООН выступили против шагов, которые ставят зерновую сделку под угрозу.
В СКЦ впоследствии сообщили, что 30 октября в рамках зерновой сделки из украинских портов вышло шесть судов. Кроме того, делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на 31 октября, в назначенный день они проходили по гуманитарному коридору.
Минобороны России в тот же день объявило о приостановке движения по коридору безопасности. В ведомстве подчеркнули, что до тех пор, пока Киев не примет дополнительные обязательства не использовать маршрут в военных целях, «не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас зерновая сделка «вряд ли реализуема» в прежнем виде, так как приобрела «гораздо более рискованный и опасный» характер.