СКЦ: 12 груженых судов с Украины прошли по гумкоридору в Черном море в сторону Турции

Представитель ООН заявил о проходе 12 судов с зерном с Украины в Турцию

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По гуманитарному коридору в Черном море проходят 12 груженых судов с Украины по направлению к Турции. Об это сообщила представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла в разговоре с «РИА Новости».

Она заверила, что в Стамбуле 12 судов пройдут досмотр. «Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты», — указала Палла. По ее словам, инцидентов в гумкоридоре в Черном море 31 октября не зафиксировано.

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