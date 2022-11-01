Совфед опроверг наличие совета блогеров, просившего разрешить Facebook

Эксперт Валерия Рытвина делала заявления от лица несуществующего совета блогеров при Совфеде, ее за неоднократные нарушения решено вывести из экспертного совета при комитете по образованию, сообщили в верхней палате парламента

Валерия Рытвина (Фото: rytvina_valeriya / VK)

В Совфеде заявили, что совета блогеров, об инициативах которого ранее сообщала газета «Ведомости», не существует. Об этом верхняя палата парламента сообщила в телеграм-канале.

Издание утверждало, что совет блогеров попросил президента Владимира Путина разблокировать соцсети Instagram и Facebook (принадлежат запрещенной и признанной экстремистской Meta), сославшись на Валерию Рытвину. Она представилась координатором совета блогеров при Совете Федерации.

Однако Рытвина всего лишь координатор секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а не несуществующего совета блогеров, указали в Совфеде.

«Инициативы Валерии Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов либо других органов при палате. В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести ее из состава экспертов», — сказано в сообщении.

В «совете блогеров», как писали «Ведомости», заявили о негативных последствиях для блогосферы из-за блокировки Instagram и Facebook. «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны», — говорилось в тексте письма, которое цитировала газета.

В обращении также утверждалось, что российские соцсети не стали полноценной заменой заблокированным платформам и не пользуются соответствующей популярностью среди пользователей в России и за рубежом.

Meta была признана в России экстремистской организацией и запрещена в конце марта. Поводом стало решение компании изменить правила модерации контента, которые позволили пользователям из некоторых стран (Украина, Польша, Грузия) публиковать посты с призывами к насилию в отношении военных, задействованных на Украине. В Meta пояснили, что стремились защитить свободу слова в условиях боевых действий. Представитель компании заверил, что подобные выпады в адрес обычных российских граждан запрещены.

В середине октября Росфинмониторинг внес Meta в реестр террористов и экстремистов. Сразу после этого юрист Павел Чиков сообщил, что прокуратура начала вручать пользователям Facebook и Instagram предостережения о недопустимости экстремистской деятельности за посты в соцсетях. В частности, ведомство предупредило об ответственности по ч. 1.1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации, предусматривает до восьми лет лишения свободы) и ст. 13.37, 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, или символики либо атрибутики, или символики экстремистских организаций). Глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас затем подчеркнул, что пользователи продуктов компании Meta закон не нарушают.



