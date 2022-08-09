Священник заявил о вреде блокировки Instagram для церкви
Блокировка Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) нанесла вред не только тысячам россиян, которые получали доход благодаря этой соцсети, но и миссионерской работе Русской православной церкви, считает настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области и блогер Павел Островский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Когда во власть попадают люди, которые с детства о ней мечтают, изначально вращаясь в подобных кругах, то это в итоге настолько удаляет их от народа, что сделать что-либо для народа они уже не в состоянии. Нагляднейший пример — это блокировка Instagram в России», — написал священник.
Он привел в пример два результата блокировки соцсети.
- «Десятки тысяч граждан России потеряли основной или вспомогательный источник дохода».
- «Десятки тысяч граждан России потеряли возможность вести просветительскую деятельность. Один только ущерб миссионерской работе нашей Церкви оценить сложно, учитывая, что через Instagram десятки священников и сотни мирян успешно рассказывали людям о православии. А ведь помимо нас еще были педагоги, психологи, научпоп, врачи, художники, путешественники, историки».
Островский отметил, что «решение о блокировке было принято спонтанно, ни с кем реально не советуясь, никого ни о чем не спрашивая».
Священник считает, что чиновники думают о том, «как бы еще что-то запретить, урезать или посадить», вместо того чтобы «спуститься на землю, посмотрев на то, как живет народ», и такие действия дискредитируют деятельность «тех чиновников, которые реально любят Россию и служат ее народу».
На страницу Островского в Instagram подписаны более полумиллиона человек.
Facebook заблокирован в России с 4 марта, а Instagram — c 14-го. Тверской суд Москвы 21 марта признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., экстремистской и запретил их на территории России.
Признать Meta экстремистской организацией попросили Роскомнадзор и Генеральная прокуратура. Это стало ответом на публикацию внутреннего письма компании, в котором сообщалось, что та временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих. Как позже пояснял представитель Meta, они разрешили призывы к насилию против военных, но намеревались ограничивать подобные выпады в адрес обычных российских граждан.
20 июня Мосгорсуд отклонил жалобу на запрет Facebook и Instagram в России и признание продуктов компании Meta экстремистскими. С этого дня запрет окончательно вступил в силу.