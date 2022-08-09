Священник заявил о вреде блокировки Instagram для церкви

Популярный блогер и священник Павел Островский назвал последствия запрета Instagram в России. По его словам, решение о блокировке нанесло удар не только по бизнесу, но и по коммуникациям церкви с прихожанами

Павел Островский (Фото: Павел Островский / Telegram)

Блокировка Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) нанесла вред не только тысячам россиян, которые получали доход благодаря этой соцсети, но и миссионерской работе Русской православной церкви, считает настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области и блогер Павел Островский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Когда во власть попадают люди, которые с детства о ней мечтают, изначально вращаясь в подобных кругах, то это в итоге настолько удаляет их от народа, что сделать что-либо для народа они уже не в состоянии. Нагляднейший пример — это блокировка Instagram в России», — написал священник.

Он привел в пример два результата блокировки соцсети.

«Десятки тысяч граждан России потеряли основной или вспомогательный источник дохода».

«Десятки тысяч граждан России потеряли возможность вести просветительскую деятельность. Один только ущерб миссионерской работе нашей Церкви оценить сложно, учитывая, что через Instagram десятки священников и сотни мирян успешно рассказывали людям о православии. А ведь помимо нас еще были педагоги, психологи, научпоп, врачи, художники, путешественники, историки».

Островский отметил, что «решение о блокировке было принято спонтанно, ни с кем реально не советуясь, никого ни о чем не спрашивая».

Священник считает, что чиновники думают о том, «как бы еще что-то запретить, урезать или посадить», вместо того чтобы «спуститься на землю, посмотрев на то, как живет народ», и такие действия дискредитируют деятельность «тех чиновников, которые реально любят Россию и служат ее народу».

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На страницу Островского в Instagram подписаны более полумиллиона человек.

Facebook заблокирован в России с 4 марта, а Instagram — c 14-го. Тверской суд Москвы 21 марта признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., экстремистской и запретил их на территории России.

Признать Meta экстремистской организацией попросили Роскомнадзор и Генеральная прокуратура. Это стало ответом на публикацию внутреннего письма компании, в котором сообщалось, что та временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих. Как позже пояснял представитель Meta, они разрешили призывы к насилию против военных, но намеревались ограничивать подобные выпады в адрес обычных российских граждан.

20 июня Мосгорсуд отклонил жалобу на запрет Facebook и Instagram в России и признание продуктов компании Meta экстремистскими. С этого дня запрет окончательно вступил в силу.